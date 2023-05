Législatives : L’opposition totalise 24 sièges au 1er tour

ALAKHBAR (Nouakchott) – Les partis d’opposition ont obtenu 24 sièges de députés, d’après les résultats publiés par la commission électorale nationale indépendante (CENI) suite au premier tour des législatives du 13 mai 2023.



Le Rassemblement National pour la Réforme et le Développement (Tawassoul), arrive en tête des partis d’opposition avec neuf sièges confirmés. La formation politique est en lice pour trois sièges au second tour, le 27 mai 2023.

Le Front Républicain pour l’Unité et la Démocratie (FRUD) est deuxième, avec six sièges. Le parti est concerné par le second tour où il tentera d’obtenir deux représentations de plus.

Le parti Sawab est troisième avec cinq députés. La formation politique sera également au deuxième tour, avec deux sièges en ligne de mire.

Enfin, l’Alliance pour la Justice et la Démocratie (AJD-MR) a gagné quatre sièges au premier tour. Il sera dans la course pour obtenir trois places de plus.

Des partis d’opposition historiques, sortent de ce premier tour avec zéro siège au compteur. L’Alliance Populaire Progressiste se détache de ce lot en ayant une chance pour chiper un siège au second tour, dans le cadre d’une coalition avec le parti FRUD.

Outre les 24 sièges de l’opposition, le parti au pouvoir en a eu 80, tandis que ses alliés se contentent de 36 sièges, au premier. Ils se disputeront les 36 restants au second tour.

Des partis d’opposition ainsi que des alliés du pouvoir ont contesté les résultats des élections du 13 mai 2023 et demandent à ce que le vote soit refait.