Législatives : 10 partis alliés au pouvoir s’adjugent 36 sièges au 1er tour

ALAKHBAR (Nouakchott) – Ils sont 10 partis alliés au pouvoir en place à avoir obtenu des sièges de députés, durant le premier tour des élections législatives du 13 mai 2023. Ils ont remporté 36 sièges en tout et restent concernés par le second tour prévu le 27 mai prochain.

D’après les résultats publiés par la Commission électorale nationale indépendante (CENI), trois partis politiques alliés, arrivent en tête de ce groupe. Il s’agit de l’Union pour la Démocratie et le Progrès (UDP), d’Islah et de l’Alliance Nationale pour la Démocratie, qui totalisent six sièges, chacun.

A noter que le parti au pouvoir, Insaf, a obtenu 80 députés sur les 176 que compte l’Assemblée nationale. Les alliés arrivent en deuxième position avec 36 sièges et l’opposition a obtenu 24 sièges. Les partis en lice pour 36 sièges restants s’affronteront au second tour.

En outre, l’opposition et des partis alliés ont remis en cause les résultats publiés par la CENI et demandé à qu’ils soient annulés. Ils ont appelé à la tenue de nouvelles élections en lieu et place.