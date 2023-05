Législatives : 36 sièges sont à pouvoir au 2e tour

ALAKHBAR (Nouakchott) – Selon les résultats du premier tour des élections législatives communiqués par la Commission électorale nationale indépendante (CENI), 36 sièges restent à pouvoir. Le second tour est prévu le 27 mai 2023.

La wilaya du Guidimagha est la seule du pays, où la totalité des sièges de députation restent en jeu au second tour. Dans ses 4 moughataas, aucun parti n’a pu se détacher au premier tour.

Le parti au pouvoir Insaf est le plus représenté au second tour, avec 34 candidats en lice. Il est suivi par son allié, Union pour la Démocratie et le Progrès (UDP) avec 17 candidats.

Le Rassemblement National pour la Réforme et le Développement (Tawassoul), l’Alliance pour la Justice et la Démocratie/Mouvement pour la Rénovation (AJD-MR), et Islah ont chacun, 3 candidats concernés par le second tour.

A eux, s’ajoutent les partis Union et Changement en Mauritanie (HATEM), Front Républicain pour l’Unité et la Démocratie (FRUD), le Centre par l’Action et pour le Progrès se battront pour deux places, chacun.

Enfin, notons que l’Alliance Populaire Progressiste (APP), Sawab, Fadhila et Nidaa Watan pourraient eux aussi glaner un siège, chacun, au second tour.