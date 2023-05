Ould Abdel Aziz : On m'a privé de mes droits d'officier à la retraite et d'ancien président

ALAKHBAR (Nouakchott) – L’ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz, a déclaré avoir été privé de ses droits d’officier à la retraite et d’ancien président de la République. Il s’exprimait au cours d’une audience de la Cour spécialisée dans la lutte contre la corruption, mardi, dans le cadre du jugement du dossier dit de la « décennie ».

Ould Abdel Aziz qui estime être privé de ses droits, souligne avoir contacté les autorités compétentes pour obtenir son dû, mais celles-ci lui ont demandé d’ouvrir un compte en banque. Il s’interroge : « comment une personne dont les comptes bancaires sont gelés, peut-elle ouvrir un nouveau compte » ?

L’ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz, plusieurs de ses collaborateurs et proches sont poursuivis pour corruption et mauvaise gestion. Il était au pouvoir entre 2008 et 2019. Les audiences vont se poursuivre.