« Crise électorale » : ce qui s’est dit à la réunion tripartite…

ALAKHBAR (Nouakchott) – Sur initiative de l’opposition, une réunion entre des partis politiques, le ministère de l’intérieur et la Commission électorale nationale indépendante (CENI), a eu lieu mardi soir, dans un hôtel à Nouakchott. Il a été question de la résolution « de la crise électorale ».

Selon une source d’Alakhbar, la réunion qui a démarré dans la soirée du mardi 23 mai, s’est prolongée jusqu’à 5h du matin.

La rencontre a été présidée par le secrétaire général du ministère, qui a introduit la séance et donné la parole à la partie à l’initiative de la réunion (l’opposition). C’est le président du parti Union des Forces du Progrès (UFP) qui s’est exprimé au nom de l’opposition.

Ould Maouloud a passé en revue les closes de l’accord signé entre les partis et le ministère de l’intérieur, en prélude des élections, notant que la CENI, n’a respecté aucun des engagements pris.

Ould Maouloud a estimé que le non-respect des engagements, a eu pour conséquence « des élections ratées qui doivent être annulées ».

Ensuite, les autres partis d’opposition, du pouvoir et leurs alliés se sont prononcés. La plupart ont abondé dans le même sens, pour l’annulation partielle ou complète des élections, sauf le parti Insaf au pouvoir et ses alliés Nidaa Watan et l’Alliance nationale pour la Démocratie.

Mais pour les représentants de la CENI, au nombre de cinq, dont le vice-président, Mohamed Lemine Ould Dahi, les incidents enregistrés, ne sont pas de nature à occasionner une annulation des résultats.

Ould Dahi a affirmé que parmi les cas soulevés par les partis, seul celui d’El Mina a nécessité des mesures fortes, assurant qu’une commission a été constituée et que la personne concernée est entre les mains de la justice.

Ould Dahi a exhorté les partis à faire usage de leur droit de recours auprès des instances dédiées, à savoir la Cour suprême et le Conseil constitutionnel.

Enfin, le secrétaire général du ministère de l’intérieur a invité toutes les parties à suspendre leurs activités, en lien avec ce sujet, jusqu’à ce que les différents points abordés en réunion, soient discutés.