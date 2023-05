Sénégal: Le procureur de la République requiert 10 ans de prison contre l'opposant Sonko

ALAKHBAR (Nouakchott) – Au tribunal de Dakar, le procureur a requis 10 ans de prison contre Ousmane Sonko, député et opposant au régime du président Sénégalais Macky Sall. Il est poursuivi pour « viols et menaces de mort ».

Adji Sarr, employée d’un salon de massage avait déposé une plainte en 2021, pour viols et menaces de mort, contre Sonko. Le procureur a demandé à ce que la propriétaire du salon soit condamnée à 5 ans de prison pour complicité de viol, plus un an pour incitation à la débauche.

Le jugement est mis en délibéré, début juin.

Ousmane Sonko qui est déjà candidat à la présidentielle de 2024, a décidé de ne pas assister au procès. Il s’est retranché à Ziguinchor, son fief. Ses partisans et lui dénoncent un procès politique.