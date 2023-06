La Mauritanie obtient un siège au conseil économique et social des Nations Unies

ALAKHBAR (Nouakchott) – Au nom de l’Afrique du Nord, la Mauritanie a été élue membre du conseil économique et social des Nations Unies, pour une durée de trois ans.

Dans un communiqué, le bureau de la communication de la Présidence de la République a déclaré que le siège obtenu par la Mauritanie, est un événement diplomatique important.

Il a également noté qu’il s’agit du fruit des efforts déployés durant plusieurs mois afin de coordonner et de poser des actions multilatérales.

La diplomatie mauritanienne œuvre pour assurer une présence efficace et influente dans les centres de décision au niveau international, a souligné la même source. Pour elle, il est question du renforcement de ce qu’elle appelle le soft power, pour la prospérité du pays et son rayonnement.

Le conseil économique et social est l’un des six principaux organes des Nations Unies. Il joue un rôle pivot dans le fonctionnement d’autres institutions et agences spécialisées, sur le développement durable.