La Hapa organise une journée de concertation sur les médias et les langues nationales

ALAKHBAR (Nouakchott) - Une journée de concertation avec les journalistes qui exercent dans les langues nationales, a été organisée, jeudi, par la Haute Autorité pour la Presse et l’Audiovisuel (HAPA), à Nouakchott.

Dans un mot prononcé pour la circonstance, le Président de la HAPA, M. Houssein Meddou, a souligné que l’activité s’inscrit dans le cadre du plan d’action de l’institution visant à davantage valoriser les langues nationales dans les médias aussi bien publics que privés.

Poursuivant, Ould Meddou a indiqué que la rencontre intervient, aussi, à la suite de la formation tenue dans le cadre de l’appui à la presse privée ainsi que le prix d’excellence. Aussi, il était nécessaire de faire un bilan et de dégager des priorités sur lesquels la Hapa va accentuer son action.

De son côté, la responsable des langues nationales et membre du conseil de la Hapa, Mme Halima Diagana, a présenté le déroulé de la journée et les résultats attendus. Elle a attiré l’attention sur la nécessité d’écouter les acteurs principaux que sont les journalistes, afin d’améliorer l’offre de la Hapa en termes d’accompagnement et de perfectionnement des journalistes.

Après la cérémonie d’ouverture, un tour de table a été effectué afin d’avoir le retour des participants, sur les différentes actions posés par la Hapa à leur égard, relever les insuffisances et formuler des recommandations.

A l’issue de la rencontre, un rapport sera transmis au conseil de la Hapa afin de dresser une feuille de route, sur la base des attentes et griefs soulevés au cours de la réunion.