Notre unité, c’est notre force

Pour que la démocratie soit solide, il faut le dialogue, le renforcement des valeurs communes, l’ouverture et l’obéissance à la constitution, cela s’imposent comme l’un des critères majeurs du respect des droits de l’homme mauritanien. En effet, rien ne sera possible sans consolidation de l’unité nationale, sans développer le sentiment d’appartenance à une nation commune.



La responsabilité de chacun d’entre nous à l’égard de notre pays est de dépasser les prismes traditionnels du passé ainsi que les clivages personnels qui ont fait tant de mal au pays.



Le dialogue ,l’ouverture ,le renforcement de l’unité nationale sont au cœur du projet d’avenir .Tous les efforts engagés dans la construction du pays ,dans la croissance économique ,dans les infrastructures ,dans l'’énergie ,ne permet aboutir au résultat tant souhaité que si la nation est en cohésion .L’Etat doit être plus que jamais l’Etat de tous les Mauritaniens en œuvrant pour tous, d’assurer les mauritaniens sur la transparence et le bon déroulement de la gestion de la chose publique. De continuer à promouvoir un débat national fiable tout en défendant l’intérêt suprême du pays. L’objectif est de proposer une véritable ambition de gouvernement et de gouvernance afin de rassembler tous les mauritaniens autour d’un seul projet :la reconstruction du pays afin d’émerger une Mauritanie forte de sa diversité culturelle et consciente de son avenir car la majorité d’entre nous ,l’unité nationale est le seul chemin d’avenir .Notre cher Mauritanie a besoin d’accélérer son développement .Elle a besoin de rassembler les compétences et les énergies de sa jeunesses dans un but commun ,c’est le développement du pays et renforcement de notre unité nationale qui nous conduit à émerger une Mauritanie unie ,prospère et moderne…cela mène à inscrire cette nécessité de travaille ensemble dans la durée ,dans les pratiques quotidiennes afin de répondre aux problèmes posés par la misère et par la corruption .



Notre cher pays depuis des lustres, elle a été une terre de métisse, d’accueil et de partage où il fait bon vivre ensemble : jamais des irrédentismes de type ethnique, linguistique, religieux ou confessionnel n’y ont eu lieu .La spécification de ce pays, réside dans sa singulière devise : honneur, fraternité, justice.



Les conditions qui nous entourent nous obligent à créer un environnement intérieur paisible et fiable permettant à nos populations de résister aux sirènes des dangers qui nous guettent.



Par ailleurs, notre pays s’apprête à exploiter de considérables ressources gazière dont les bienfaits sont attendus par tous les mauritaniens, cela nécessite le renforcement de notre unité nationale dans un environnement de stabilité et de cohésion sociale.

Il n’y a pire ennemi de l’unité nationale que la misère et la corruption. Tout le reste n’est que diversion, Le peuple Mauritanien est UN et indivisible.



CHEIKH AHMED MOHAMED

INGENIEUR

DIRECTEUR DU BUREAU D’ETUDES B.E .MEGELC NDB.

RESPONSSABLE DU SERVICE ETUDES ET DEVELOPPMENT

ETABLISSEMNT PORTUAIRE DE LA BAIE DU REPOS DE NOUADHIBOU.

E-mail :cheikhahmedmohamed01@gmail.com