Tiris Zemmour : Le directeur Maaden Mauritanie en visite d’information

ALAKHBAR (Nouakchott) - Sous le slogan « La sécurité d’abord », le directeur général de l’Agence Nationale Maaden Mauritanie, BA Ousmane, accompagné du Wali de Tirs Zemmour, Mohamed Mokhtar Ould Abdi, a clôturé lundi à Zouerate une visite d’information et de prise de contact des sites d’extraction et installations de l’Agence dans la wilaya.





Cette mission de haut niveau a effectué une visite dans les sites d’extraction de la zone de Chegatt, où le directeur général s’est arrêté dans le site de Eswadne, qui a récemment connu un effondrement.





Pour ce premier arrêt, BA Ousmane a insisté sur le respect strict des normes de sécurité et a exhorté les exploitants artisanaux à plus de vigilance.



Ceci a été l’occasion de sensibiliser les prospecteurs sur le respect des mesures de sécurité, de protection de l’environnement, et le respect de l’intégrité territoriale par le respect des limites des frontières nationales.





En ce qui concerne le déblayage des parois des puits, le directeur général a confirmé que des instructions ont été donné à la Direction Technique pour acheminer les engins à Chegatt pour effectuer des travaux d’entretien et de sécurisation des sites d’exploitation.



Avant la visite de cheggat, il avait effectué une visite à Sfariyat, où le directeur général, accompagné du Wali, a inspecté le centre de traitement du Martyr Sid Ahmed Ould Ahmed Eida.





Au cours de la deuxième étape de cette tournée, le directeur général accompagné par le Wali, a effectué une visite de la représentation de feu Souidat Ould Wedad dans la zone Gleib Ndour, où ils ont été informés de l’avancement des installations telles que l’unité de dessalement dédiée à l’approvisionnement en eau potable.





Dans une déclaration à la fin de la visite, BA Ousmane a réitéré ses condoléances aux prospecteurs et la sympathie du président mauritanien Mohamed Cheikh El Ghazouani pour le décès des exploitants dans le récent effondrement des puits de Eswadna.