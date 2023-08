Pékin : Rencontre des ministres de la défense mauritanien et chinois

ALAKHBAR (Nouakchott) - Le ministre mauritanien de la Défense nationale, le général Hanana Ould Sidi, s’est entretenu, mercredi, avec son homologue chinois, le général Li Shangfu, en marge du troisième Forum Chine-Afrique sur la paix et la sécurité, qui se tient du 28 août au 2 septembre à Pékin.

L’entretien, déroulé en présence de l’ambassadeur de Mauritanie en Chine, Mohamed Abdallahi Ould Boukhari, du colonel Mohamed Abdallahi Ould Boyé, directeur de la documentation et de la sécurité militaire et du colonel Sidi Mohamed Ould Hammadi, directeur des relations extérieures au ministère de la Défense nationale, a porté sur les relations de coopération militaire entre les deux pays et les mécanismes visant à les développer.

Le Forum Chine-Afrique sur la paix et la sécurité vise à renforcer la communication stratégique entre les ministères chinois et africains de la défense, ont indiqué les organisateurs.