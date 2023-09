Le directeur de Maaden poursuit sa tournée à Nouadhibou

ALAKHBAR (Nouakchott)- Le directeur général de Maaden Mauritanie BA Ousmane a poursui mardi ses visites d’information et de reconnaissance des installations de l'Agence nationale Maaden Mauritanie et de sites d'exploitation situés à l'intérieur des wilayas de l’intérieur.

La visite a permis au directeur général de s’enquérir sur la situation du site de Sbeibiratt, situé au nord de la ville de Chami et sur les méthodes artisanales suivies pour creuser les puits de prospection aurifère à l’aide des moyens rudimentaires, ainsi qu’à s’informer sur les conditions et la réalité des orpailleurs artisanaux opérant sur ces sites.

Le directeur général a écouté au cours de cette visite, un certainnombre de questions et de problèmes présentés par les travailleurs actifs dans cette zone.

Le directeur général, accompagné du wali, s’est rendu ensuite, au centre Cheikh Mohamed El-Mami, situé à proximité de la ville de Chami et construit, les annexes compris, sur une superficie de 50 hectares.

Le directeur général s’est informé à cette étape de la visite, grâce à une présentation sur le centre, sur sa capacité d'accueil ainsi que sur les installations de services qui y sont rattachées, dont le point de santé et les bureaux administratifs relevant de l'Agence.

L’étape suivante de cette tournée du directeur général de Maaden Mauritanie, a été consacrée à Kenz Mining SA, une société spécialisée dans le domaine d'extraction de l'or et de traitement des résidus d'orpaillage artisanal et où il a suivi des explications techniques sur les méthodes et les étapes d’extraction de l'or à l'aide de la technique du "CIL" (carbon en lixiviation).

Le directeur général, accompagné du wali de Dakhlet Nouadhibou, Mahi Ould Hamed, a clôturé sa tournée par une visite effectuée au centre de traitement situé dans la ville de Chami, où des explications sur la nature du travail de l'Agence au sein du centre lui avaient été présentées. Il a également écouté des explications techniques relatives aux procédés traditionnels en vigueur pour le broyage et la fonte des pierres et l’extraction de l’or des roches.