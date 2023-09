Mauritanie : 23 nouveaux permis de recherche minière

ALAKHBAR (Nouakchott) - Le ministre mauritanien du Pétrole, de l’Énergie et des Mines, Nany Ould Chrougha, a informé, hier jeudi, que son pays a délivré 23 permis de recherche minière.

S’exprimant en conférence de presse, en marge du Conseil des ministre, Ould Chrougha a indiqué que l’objectif est "de relancer ce secteur qui n’a connu que deux grands acteurs ces dernières décennies (SNIM mines de fer et Tasiast mines d’or)"

Le ministre a annoncé en perspective "une feuille de route qui sera tracée, avec des actions à mener et des résultats à atteindre annuellement. Sur la base de ces indicateurs, des mesures seront prises et le mécanisme de suivi sera identifié et mis en œuvre."