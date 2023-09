La Chine et la Mauritanie vont mettre en œuvre les consensus de leurs chefs d’État (Diplomate)

ALAKHBAR (Nouakchott) - L’Ambassadeur de Chine en Mauritanie, Li Baijun, a déclaré jeudi soir que son pays est prêt à travailler avec la Mauritanie pour mettre en œuvre les consensus importants dégagés par les chefs d’État chinois, Xi Jinping, et mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

Li Baijun s’exprimait à l’occasion du 74e anniversaire de la fête nationale de chine en présence du ministre mauritanien des Affaires estrangères de la coopération et des mauritaniens de l’extérieur, Mohamed Salem Ould Merzoug.

La Chine va également partager avec la Mauritanie les expériences et réalisations en matière de développement et porter les relations d’amitié et de coopération entre les deux pays à une nouvelle hauteur, a-t-il ajouté.

Le diplomate chinois a par ailleurs indiqué que 2023 est une année de coopération pragmatique fructueuse et d’échanges humains de plus en plus étroits entre la Chine et la Mauritanie

Il a rappelé qu’en janvier dernier, le président Mohamed Cheikh El Ghazouani a assisté personnellement à la cérémonie de lancement du projet de l’Échangeur de l’Amitié à Nouakchott assisté par la Chine. Cet échangeur, appelé ‘‘Échangeur de l’Amitié’’ par les amis mauritaniens, résoudra fondamentalement l’embouteillage de la zone et contribuera au développement économique et social de haute qualité de la Mauritanie.

Depuis le début de l’année, a-t-il poursuivi, la Chine a fourni à la Mauritanie 1 000 tonnes de blé en tant qu’aide alimentaire d’urgence et lui a fait don de dizaines de lots d’équipements numériques, de soins médicaux, de denrées alimentaires et d’autres fournitures.

Li Baijun a enfin dit que la 35e promotion de la mission médicale chinoise continuera à faire rayonner les traditions glorieuses et à contribuer à la promotion de la coopération sanitaire entre les deux pays, ainsi qu’à la santé et au bien-être du peuple mauritanien.