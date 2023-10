Clôture du projet CoRNT pour des revenus verts à Guidimakha

ALAKHBAR (Nouakchott) - La GIZ et ses partenaires ont annoncé, mercredi 25 octobre 2023 à Nouakchott, la clôture du projet Co-Management des Ressources Naturelles Terrestres (CoRNT) qui visait a générer des revenus verts dans la wilaya du Guidimakha (sud).

Le projet, destiné en particulier aux femmes, a pour objectif la pérennisation des acquis d’une gestion collective de plus de 664 100 hectares répartis sur 11 communes et gérés par 25 AGLC (Associations de Gestion Locale de la CoRNT).

L’objectif était de promouvoir le développement économique des groupes de populations vulnérables dépendant des ressources naturelles terrestres menacées par les conséquences du changement climatique à travers une approche environnementale participative.

Évoquant les résultats du projet, Magali Mander, directrice de la GIZ- Mauritanie a souligné que " l'indice de couvert végétal, notre objectif principal, a augmenté en moyenne sur notre zone d'intervention durant les 2 dernières années de plus de 10% au dessus de la valeur cible. Ceci vient du fait que les populations locales à travers les AGLC populations sédentaires et éleveurs transumants. A travers une bonne formation à la médiation les populations locales ont su communiquer avec les éleveurs et les bergers transumants et éviter à force d'arguments convaincant que tous les efforts de protection et de développement du couvert végétal ne soient réduits à néant par les populations nomades."

Présente à l’occasion, l’ambassadrice d’Allemagne à Nouakchott, Isabel Hénin a souligné que "l'approche de gestion décentralisée est un outil unique qui a généré des résultats environnementaux remarquables en particulier au Guidimakha. Une bénéficiaire témoigne d'ailleurs : « il y a quelques années nous pouvions voir le village voisin d'ici, aujourd'hui nous ne voyons que des arbres »."

Isabel Hénin a ajouté que "cette implication, d'une part, des populations à travers des Associations de Gestion Locale et, d'autre part, des autorités locales - est un gage de durabilité. La coopération allemande est très attachée à cet aspect."

La clôture du projet CoRNT a eu lieu au cours d’un atelier organisé à l’Académie diplomatique du Ministère des Affaires Étrangères, en présence de représentantsés du Ministère de l’Environnement.