Guidimakha : campagne de sensibilisation sur les feux de brousse

ALAKHBAR (Nouakchott) - La Ministre mauritanienne de l’Environnement, Lalya Aly Kamara, a donné le coup d’envoi de la campagne nationale de sensibilisation et de protection contre les feux de brousse, samedi 28 octobre 2023 à El Jedida dans la Moughattaa de Ghabou au Guidimakha (Sud).

Ce lancement a été fait en présence des autorités administratives et sécuritaires ainsi que des élus locaux, des éleveurs et de la direction de la Société Nationale des aménagements agricoles et des travaux (SNAAT) qui accompagne le ministère dans la réalisation de pares-feux mécaniques.

La Ministre a rappelé à l’occasion que chaque année que des milliers d’hectares de pâturage disparaissent du fait des feux de brousse. Ces derniers détruisent non seulement des écosystèmes précieux, et mettent également en danger la vie de nombreuses espèces animales et végétales, ainsi que la sécurité de nos communautés. Elle a également insisté sur la nécessité de l’engagement de tous dans cette lutte.