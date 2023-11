Zouerate : déraillement du train minéralier

ALAKHBAR (Nouakchott) - Ce matin, vers 02h45, la tête du dernier train minéralier, chargé à Zouerate, le 23 novembre (M10), a déraillé (quitté la voie ferrée), à l’entrée de la gare du point centrale à Nouadhibou, sans dégâts humains, apprend-on de la Direction de la Communication et de l’action Sociale





La première expertise faite sur place estime que les dégâts matériels seraient limités à 3 wagons.

En attendant les résultats des investigations diligentées immédiatement pour déterminer les causes du déraillement, les équipes de travaux de la Direction du Chemin de Fer et du Port sont d’ores et déjà à pied d’œuvre, pour le rétablissement de la circulation des trains. Elles estiment, sur la base des premiers constats, la reprise du trafic ce jour, à compter de 19h.