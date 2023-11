Président O. Cheikh El Ghazouani : l’Homme mauritanien est au centre de l’action de développement

ALAKHBAR (Nouakchott) – Le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a déclaré, dans son discours à l’occasion de la 63e indépendance du pays, avoir placé l’Homme mauritanien au centre de l’action de développement, et fait de lui la destination première de l’investissement et l’objet de toutes les politiques publiques.

Ould Cheikh El Ghazouani a ajouté que "le fondements de cette vision, dans leurs principe et objectif, procèdent d’une volonté de construire une patrie à laquelle ses fils sont fiers d’appartenir, qui font de sa défense un honneur et qui participent tous à la gestion de ses affaires."

Il a poursuivi que "la première condition pour la mise en œuvre convenable de cette vision est la stabilité et la sécurité ; condition que nous avons réalisée, Allah en soit loué, en dépit de la montée de la violence et du terrorisme ainsi que de la prévalence de crises politiques et sociales dans la région et dans le Monde."

Le chef de l’État mauritanien a rappelé également avoir conduit "une diplomatie sans compromission ni reniement de notre soutien ferme et constant des causes justes, telles que la cause palestinienne que nous considérons celle d’un peuple opprimé, celle de la sacralité de lieux saints et de solidarité avec nos frères."