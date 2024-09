Le directeur régional de l'UNFPA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre en visite en Mauritanie

ALAKHBAR (Nouakchott) - Dans le cadre de la coopération entre le gouvernement de la République Islamique de Mauritanie et le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), le directeur régional de l'UNFPA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Dr. Sennen HOUNTON, effectue une visite en Mauritanie. Cette visite intervient en marge de la conférence scientifique de la Fédération des Associations de Sage-femmes de l'Afrique Francophone (FASFAF) qui se tient à Nouakchott du 17 au 20 septembre 2024.

Cette visite souligne l'engagement de l'UNFPA auprès du Gouvernement mauritanien à renforcer les systèmes de santé, notamment dans le domaine de la santé maternelle et néonatale.

L’UNFPA plaide pour une réduction considérable des décès maternels liés à l'accouchement. On note qu’en Mauritanie, malgré une baisse du taux de mortalité maternelle (passant de 582 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2013 à 424 en 2020), les défis demeurent. Le pays est encore loin de l’atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD) pour lesquels le Plan National de Développement Sanitaire (PNDS) vise un taux de 140 décès pour 100 000 naissances vivantes d'ici 2030.

La Conférence Scientifique de la FASFAF qui se tient à Nouakchott, réunit des experts, des professionnels de la santé et des représentants des organisations de sage-femmes des pays de l'Afrique francophone. Elle constitue un cadre d’échange de connaissances, de partage d’expériences et de promotion des bonnes pratiques en matière de santé reproductive. Au cours de cette rencontre de haut niveau, le Directeur Régional de l'UNFPA, Dr Sennen Hounton, réaffirmera le soutien de l'UNFPA à l'égard des efforts déployés par les sage-femmes, qui jouent un rôle clé dans la réduction de la mortalité maternelle et néonatale en Afrique.

En marge de la conférence, Dr. Sennen Hounton rencontrera les autorités de la République Islamique de Mauritanie et effectuera des visites de terrain à Nouakchott pour assurer le suivi des interventions soutenues par l'UNFPA.