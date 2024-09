Aucune femme ne doit mourir en accouchant (HOUNTON - UNFPA)

ALAKHBAR (Nouakchott) - Sennen Hounton, directeur régional de l'UNFPA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, a réaffirmé le principe "qu’aucune femme ne devrait mourir en donnant la vie", lors de l’ouverture en Mauritanie de la première conférence scientifique de la Fédération des associations de sages-femmes d'Afrique francophone,

Cette première conférence scientifique de la Fédération des associations de sages-femmes d'Afrique francophone, présidée par la première Dame de Mauritanie, Mariem Mohamed Vadhel Dah, marque une étape cruciale dans cette lutte pour l’amélioration de la santé maternelle et néonatale des sociétés ouest-africaines.

Le représentant de l'UNFPA a souligné le rôle fondamental des sages-femmes dans la réduction des décès maternels et néonatals, les qualifiant de “véritables championnes". En travaillant souvent dans des conditions extrêmement difficiles, ces professionnelles de santé sont au cœur des efforts visant à garantir des accouchements en toute sécurité. “L'UNFPA n'existerait pas sans les sages-femmes,"a-t-il affirmé, en insistant sur leur contribution essentielle aux objectifs de santé mondiale.

L’urgence de renforcer la formation et l'accès aux soins

La présidente de la Fédération des associations de sages-femmes d’Afrique francophone, Anna Antunes, a souligné l'urgence d'améliorer la santé maternelle et néonatale sur le continent. Elle a rappelé des chiffres alarmants : 87 % des décès maternels mondiaux se produisent en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud, dont 70 % en Afrique subsaharienne. Ces statistiques mettent en lumière l'importance d'améliorer les infrastructures de santé, de renforcer la formation des sages-femmes et de garantir un meilleur accès aux soins spécialisés pour toutes les femmes, en particulier dans les zones rurales.

"Les sages-femmes jouent un rôle fondamental dans la majorité des accouchements en Afrique, « a-t-elle déclaré, insistant sur le besoin urgent d'investissements accrus pour améliorer leur formation et leur équipement. "Elles sont souvent les premières et les seules professionnelles de santé présentes lors des accouchements, et leur rôle est crucial pour réduire les décès maternels et néonatals."

Un engagement de la Mauritanie

Le ministre mauritanien de la santé, Abdallahi Ould Wedih présent à la conférence, a réitéré l’engagement de son gouvernement à améliorer la santé maternelle et néonatale dans le pays. Il a rappelé les efforts en cours pour élargir l'accès aux soins prénatals et postnatals et pour renforcer les infrastructures médicales à travers le pays. Selon lui, ces initiatives s'inscrivent dans le cadre des réformes conduites sous la direction du Président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

Le ministre a affirmé : « Il est essentiel que toutes les mères et tous les nouveau-nés bénéficient de soins de qualité, car chaque décès évitable est une tragédie inacceptable. Des efforts coordonnés sont nécessaires pour changer cette réalité. »

Ces réformes incluent également l'amélioration des conditions de travail pour les professionnels de santé, ainsi que des programmes de formation continue pour les sages-femmes et autres personnels soignants, afin de mieux gérer les urgences obstétricales.

Des réponses innovantes aux défis humanitaires

Un des moments forts de la conférence a été la présentation du corps des sages-femmes humanitaires, une initiative lancée pour répondre aux crises humanitaires de plus en plus fréquentes. Ces sages-femmes spécialement formées interviennent dans des situations d'urgence pour fournir des soins de santé sexuelle et reproductive, tout en assurant la prise en charge des violences faites aux femmes dans des contextes de crise.

Le projet SWEDD : vers l’autonomisation des femmes

Un autre projet majeur mis en lumière lors de la conférence est le SWEDD (Sahel Women’s Empowerment and Demographic Dividend), qui vise à autonomiser les femmes et à améliorer leur accès aux soins. Grâce à ce programme, plus de 13 000 sages-femmes ont été formées, et des centres d'excellence pour la formation des sages-femmes ont été établis dans plusieurs pays de la région.