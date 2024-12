Mauritanie : lancement du Portail National des Marchés Publics

ALAKHBAR (Nouakchott) - Un nouveau Portail National des Marchés Publics a été lancé, mardi à Nouakchott, par l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) en collaboration avec le Ministère de la Transformation Numérique et de la Modernisation de l’Administration, sous le slogan “Transparence renforcée, Opportunités partagées”, a appris Alakhbar d’un communique de l’ARMP.

Cette plateforme numérique offre un accès libre et direct à des informations cruciales sur la planification, les appels d’offres, et les notifications d’attribution, tout en visant à résoudre les problèmes identifiés dans la Stratégie Nationale de Lutte contre la Corruption 2030, notamment en matière de transparence des données. Le portail renforce ainsi la surveillance et la reddition de comptes dans la gestion des marchés publics.

Lors de la cérémonie, Khadijetou Mint Bouka, présidente de l’ARMP, a souligné l’importance de cette initiative dans le cadre des réformes de gouvernance. Elle a déclaré : “Ce projet reflète notre engagement à renforcer les principes de bonne gouvernance, fondés sur la transparence et l’égalité des chances”. Elle a rappelé que le portail incarne la vision d’un système administratif moderne, inclusif et capable de répondre aux objectifs de développement durable du pays.

La présidente a également rappelé les principes clés de la passation des marchés publics : liberté d’accès, égalité de traitement et transparence des procédures, précisant qu’il est essentiel de respecter ces normes pour garantir une gestion optimale des ressources publiques.

De son côté, Ahmed Salem Bede Etvagha, Ministre de la Transformation numérique et de la Modernisation de l’Administration, a insisté sur le rôle central des technologies numériques dans la modernisation de l’administration publique. “Ce portail s’inscrit pleinement dans les efforts du gouvernement pour réformer et numériser les procédures administratives, conformément aux objectifs du programme présidentiel de Son Excellence Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani”, a-t-il affirmé. Le ministre a détaillé les objectifs principaux de la plateforme, à savoir une gestion et une surveillance accrues des marchés publics, l’introduction d’outils numériques pour faciliter la transition et la garantie du respect des principes d’équité et de transparence.

Le lancement de ce portail s’inscrit également dans un cadre plus large de coopération entre plusieurs institutions, dont l’Inspection Générale d’État, la Commission Nationale de Contrôle des Marchés Publics, ainsi que des acteurs de la société civile.

Enfin, Khadijetou Mint Bouka a évoqué la mise en place d’une cartographie des risques de corruption, ainsi que l’élaboration de documents types et d’un code de déontologie pour les achats publics. Ces outils, a-t-elle précisé, sont essentiels pour guider les pratiques et les décisions des acteurs impliqués dans les marchés publics.

La cérémonie s’est clôturée par une démonstration en direct du portail, mettant en avant ses principales fonctionnalités, notamment sa facilité d’accès et son interactivité, promettant ainsi une gestion plus transparente et efficace des marchés publics en Mauritanie.